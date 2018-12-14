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فيسبوك تعترف من جديد: خصوصية 6 ملايين مستخدم في خطر

فيسبوك تعترف من جديد: خصوصية 6 ملايين مستخدم في خطر
weam.co/560669
متابعات - الوئام
اعترفت شركة فيسبوك بفضيحة جديدة ربما تؤثر سلبا على سمعة أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم، حيث كشفت الجمعة عن خطأ تقني وضع خصوصية أكثر من 6 ملايين مستخدم في خطر.

ووفقا لما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن الخطأة التقني الذي اعترفت به فيسبوك سمح، عن طريق الخطأ، للتطبيقات بالاطلاع على صور ملايين المستخدمين على “فيسبوك”، حتى لو كانت منشورة بدرجة خصوصية عالية.

وذكرت الشركة في منشور أن الحادث ربما أثر على ما يصل إلى 1500 تطبيق صممها 876 مطورا، مضيفة أنها تمكنت من إصلاح المشكلة.

وأضافت “فيسبوك” أن بعض التطبيقات ربما دخلت على مجموعة أكبر عن المعتاد من الصور، لمدة 12 يوما، في الفترة بين 13 و25 سبتمبر الماضي.

وبشكل عام، يتيح “فيسبوك” للتطبيقات الحصول على إذن المستخدمين والوصول إلى الصور التي تمت مشاركتها في صفحتهم.

لكن بسبب هذا الخطأ، أمكن لمئات التطبيقات الوصول إلى صور تحظى بقدر كبير من الخصوصية، منها الصور التي حملها المستخدم فقط على أن ينشرها في وقت لاحق.

وتأتي هذه الفضيحة بعد أشهر من الكشف عن دور “فيسبوك” في تسريب بيانات لعشرات الملايين من المستخدمين لشركة دراسات سياسية، بهدف استخدامها في توجيه الرأي العام إبان الانتخابات الأميركية الماضية.

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