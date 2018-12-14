إنقاذ شابين من الموت بـ”طوارئ” الخرمة

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي

نجح فريق طبي بمستشفى الخرمة العام، اليوم، في إنقاذ حياة شاب ثلاثيني تعرض لطعنات نافذه بآلة حادة في البطن بعمق 6سم.

وقال مدير المستشفى العام محمد بن هليمة، إنه وعند الساعة 8 صباحا وصل إلى الطوارئ شاب يعاني من جرح قطعي طعني نافذ بالبطن مع وجود نزيف شديد، وتم على الفور متابعة الحالة وإخضاعها لعملية استكشافية عاجلة.

وأضاف: “تبين وجود تهتك بجدار المعدة وجرح قطعي بالكبد وتهتك بالمساريقه الأمعاء وقطع في أحد الأوردة المغذية للمعدة”.

على الفور، أوقف الفريق الطبي النزيف وربط الوريد النازف وعمل غرز جراحية بجدار المعدة وتمكن من إصلاح التهتك ووقف نزيف الجرح القطعي بالكبد وتزويد الحاله بكميات بديله للدم المفقود، واستقر الوضع العام للحالة ليتم نقلها لمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف للمتابعة واستكمال العلاج اللازم.

وكان الفريق الطبي ذاته قد تمكن بقسم الطوارئ بالمستشفى بعد مضي 24 ساعة من إنقاذ حياة شاب آخر تعرض لحادث مروري نتج عنه انخفاض شديد في ضغط الدم و نزيف شديد بالبطن وكسر مضاعف بمفصل الرجل اليمنى ونزيف بالمخ إلى جانب تدهور علاماته الحيوية.

واستقبل الفريق المصاب وأدخل للأشعة المقطعية لعمل استكشاف للإصابات كما أدخل العمليات لاستكشاف أجزاء البطن، وتبين وجود نزيف شديد إلى جانب نزيف شديد خلف الغشاء البريتوني حيث تم وقف مخارج النزيف واستقرار الحالة ليتم نقلها لمستشفى الملك فيصل بالطائف لاستكمال العلاج.

يذكر أن طوارئ مستشفى الخرمة ضمن أحدث الأققسام التي سارعت صحة الطائف لإعادة تجهيزها وتطويرها ودعمها بالأجهزة الحديثة.