الهلال يوقع مع الإسباني “جوناثان”

إبراهيم الـ صالح - الوئام

وقع نادي الهلال، اليوم، عقدا مع المحترف الإسباني سوريانو جوناثان، مهاجم وهداف فريق بكين الصيني، وذلك في مقر نادي الهلال بالعاصمة الرياض، وحضر مراسم التوقيع رئيس النادي الأمير محمد بن فيصل.

بدأ اللاعب مسيرته مع نادي إسبانيول لمدة 9 سنوات أُعير خلالها لأندية أبرزها ألميريا وألباسيتي، قبل أن ينتقل لفريق برشلونة الرديف “برشلونة ب” في عام 2009، ومثّل الفريق الرديف لمدة ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل لريد بول سالزبوج النمساوي بلد موتزارت.

وفي الموسم الماضي وقع سوريانو مع فريق بكين وخاض معهم 36 مباراة سجل 32 هدفا وصنع 4 أهداف.

يذكر أن سوريانو حقق جائزة أفضل لاعب في الدوري النمساوي 2015/2016 وحقق مع فريقه النمساوي الدوري ثلاثة مرات و كأس النمسا مرتين وحقق هداف اليورباليغ عام 2013/2014م.