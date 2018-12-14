باحتفال بذكرى البيعة.. تعليم سراة عبيدة تنهي استعداداتها لاختبارات الفصل الأول

السراة-الوئام -عبدالله العازمي:

أنهت إدارة تعليم سراة عبيدة استعداداتها للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1439 / 1440هـ حيث يستعد أكثر من 3000 آلاف طالب وطالبة للدخول إلى لجان الاختبارات صباح الأحد 9 / 4 / 1440هـ لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول.

ومن جهته، أكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة د. ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، اكتمال الاستعدادات لانطلاق الاختبارات النهائية في مدارس البنين والبنات في أجواء مهيأة لينعكس ذلك إيجابًا على أدائهم في ورقة الامتحان، لافتاً إلى أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات، كما تم إعداد خطة للزيارات الميدانية للمشرفين والمشرفات في الإدارة ومكتب التعليم بالفرشة لزيارة المدارس ومتابعة سير الاختبارات والتأكد من مراعاة الفروق الفردية وشمولية الأسئلة للمنهج الدراسي ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المنظمة لبناء الأسئلة، ومتابعة أعمال الكنترول واللجان والسجلات المنظمة للعمل في المدارس ورصد كافة الملاحظات في استمارة معدة مسبقًا لتنظيم سير الاختبارات، ليتم دراستها لاحقًا من قبل اللجان المعنية وتقديم التغذية الراجعة للمعلمين والمعلمات للاستفادة منها مستقبلًا، مشددًا على ضرورة تلافي العوائق إن وجدت أثناء الزيارة لتحقيق التهيئة النفسية والتربوية لأبنائنا الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات.

ووجه الطلاب والطالبات بالحرص على الجد والاجتهاد واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة للحصول على أعلى الدرجات التي تؤهلهم بإذن الله للوصول إلى التفوق الدراسي، مهيبًا بأبنائه الطلاب والطالبات بالمحافظة على الكتب الدراسية وعدم إهمالها وتركها في الأفنية أو رميها في الممرات والساحات، مؤكدًا على قادة وقائدات المدارس بمتابعة ذلك بأنفسهم وتجهيز الأماكن المناسبة لها، كما وجه القادة والقائدات بضرورة تسجيل نتائج الطلاب والطالبات أولاً بأول عبر النظام المركزي “نـور”.

من جانب آخر وبرعاية من محافظ سراة عبيدة بالإنابة الأستاذ منصور ثقفان وحضور مستشار وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الأستاذ فهد المقرن ومشرف التقويم والقبول بوزارة التعليم الأستاذ عبدالله القحطاني ومدير تعليم سراة عبيدة د.ملفي العتيبي ومساعديه ومديري الإدارت والأقسام وقادة المدارس والطلاب، أقامت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ممثلة في قسم “النشاط الطلابي” اليوم الأربعاء 5 / 4 / 1440هـ احتفالًا بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في البلاد حفظه الله وذلك بالصالة الرياضية خلف مبنى إدارة التعليم.

حيث بدأ الحفل باستعراض طلابي برسم شعار المملكة (السيفين والنخلة) وشعار (لك ياسلمان) بالأجساد على أرض الصالة الرياضية، ثم بدأ البرنامج الخطابي المعد لهذه المناسبة بالنشيد الوطني ثم آيات من ذكر الله الكريم، تلى ذلك كلمة لسعادة مدير التعليم رحب فيها بالضيوف الحاضرين وهنأ الملك المفدى على ذكرى البيعة مجددًا باسمه وباسم تعليم سراة عبيدة الولاء للملك وداعيًا له بالخير في كل محفل ولوطننا الغالي بالمزيد من التقدم والنماء، تلى ذلك مشاركة طلابية تمثلت في قصيدة شعرية قدمها عدد من الطلاب ثم شارك الحضور في الفنون الشعبية احتفاءً بهذه المناسبة الغالية عقب ذلك تسلم الضيوف والمشاركين في الاحتفال دروع تذكارية من سعادة المحافظ بالإنابة ومدير التعليم.