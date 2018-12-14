“الصندوق السيادي النرويجي”: رفع استثماراتنا في السعودية خلال 2019

يعتزم الصندوق السيادي النرويجي رفع استثماراته في السعودية في عام 2019، نظرًا لما يشهده اقتصاد المملكة من نمو مرتفع.

جاء ذلك في تغريدة، نشرتها سفارة المملكة العربية السعودية في النرويج، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتملك النرويج، أكبر صندوق سيادي في العالم تقارب قيمته تريليون دولار (ألف مليار دولار)، تعول عليه البلاد لمواجهة أي صعوبات قادمة.