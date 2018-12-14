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“التعاون الإسلامي” ترحب بنتائج المفاوضات اليمنية في السويد

“التعاون الإسلامي” ترحب بنتائج المفاوضات اليمنية في السويد
weam.co/560697
متابعات - الوئام

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الجمعة، ترحيبها بنتائج المفاوضات اليمنية في السويد، وخاصة انسحاب مليشيا الحوثي من مدينة الحديدة ومينائها.

من جانبه قال الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام للمنظمة، إن “التعاون الإسلامي” تدعم الحل السياسي الشامل المبني على قرار الأمم المتحدة رقم 2216 والمبادرة الخليجية، فضلاً عن مخرجات الحوار الوطني اليمني، مضيفاً أن هذه الأسس المرجعية كفيلة بضمان سلامة اليمن وأمنه واستقراره.

وجدد العثيمين موقف المنظمة المساند للسلطة الشرعية في اليمن، مثمناً جميع الجهود الهادفة إلى إحلال السلام.

واختتمت المفاوضات اليمنية في السويد، أمس الخميس، بالاتفاق بين وفدي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية على ملفات الأسرى والحديدة وتعز.

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