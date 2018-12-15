بيكر هيوز: انخفاض عدد حفارات النفط في أمريكا للأسبوع الثاني على التوالي

متابعات - الوئام

كشفت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة انخفض لثاني أسبوع على التوالي، مع استمرار شركات الطاقة في تقليل عدد الحفارات النشطة على مدار الشهر المنقضي بعد أن انهارت أسعار الخام في أكتوبر ونوفمبر.

وقالت الشركة، في تقريرها الأسبوعي، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل أربعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من ديسمبر، ليصل العدد الإجمالي إلى 873.

وعدد الحفارات النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، مرتفع عن مستواه قبل عام عندما بلغ 747 حفارا مع قيام شركات الطاقة بزيادة الإنفاق للاستفادة من زيادة في الأسعار.

ومنذ بداية العام بلغ متوسط إجمالي عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة 1030، متجها نحو تسجيل أعلى مستوى منذ 2014 عندما بلغ 1862 حفارا. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع إن المتوسط السنوي لانتاج النفط الامريكي سيرتفع إلى مستوى قياسي عند 10.9 مليون برميل يوميا في 2018 و12.1 مليون برميل يوميا في 2019، من9.4 مليون برميل يوميا في 2017.