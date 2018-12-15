التعليقات: 0

أستراليا تحذر رعاياها قبل “قرار القدس”

أستراليا تحذر رعاياها قبل “قرار القدس”
weam.co/560701
متابعات - الوئام
أصدرت الحكومة الأسترالية التي تتأهب للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، الجمعة، تحذيرا لمواطنيها الذي يسافرون إلى إندونيسيا من إمكانية تعرضهم لعمليات.

ونقلت “فرانس برس” عن الخارجية الأسترالية إن هذه التظاهرات “قد تستمر”، داعية مواطنيها إلى “التحلي بـكبر قدر من الحذر”.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، السبت، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، احتذاء بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما قال مسؤولون أستراليون، لكنهم أوضحوا أن هذه الخطوة قد يتم تعديلها.

وتزامنت الخطوة الأمريكية مع مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، قتل خلالها 62 فلسطينيا على الأقل بنيران إسرائيلية.

روابط ذات صلة

رئيس وزراء أستراليا: لن نوقع على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة

رئيس وزراء أستراليا: لن نوقع على ميثاق الأمم المتحدة للهجرة

أستراليا: منفتحون على نقل سفارتنا في إسرائيل إلى القدس

أستراليا: منفتحون على نقل سفارتنا في إسرائيل إلى القدس

4 دول تتهم روسيا بهجمات إلكترونية.. آخرها كندا

4 دول تتهم روسيا بهجمات إلكترونية.. آخرها كندا

انتخاب رئيس وزراء جديد لأستراليا

انتخاب رئيس وزراء جديد لأستراليا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>