أستراليا تحذر رعاياها قبل “قرار القدس”

ونقلت “فرانس برس” عن الخارجية الأسترالية إن هذه التظاهرات “قد تستمر”، داعية مواطنيها إلى “التحلي بـكبر قدر من الحذر”.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، السبت، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، احتذاء بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما قال مسؤولون أستراليون، لكنهم أوضحوا أن هذه الخطوة قد يتم تعديلها.

وتزامنت الخطوة الأمريكية مع مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، قتل خلالها 62 فلسطينيا على الأقل بنيران إسرائيلية.