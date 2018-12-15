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تظاهرات السترات الصفراء.. باريس تستعد للسيناريو الأسوأ في السبت الخامس

تظاهرات السترات الصفراء.. باريس تستعد للسيناريو الأسوأ في السبت الخامس
weam.co/560702
متابعات - الوئام

تستعد فرنسا بحذر إلى سبت صعب خامس، أعقاب قرار أصحاب السترات الصفراء بالتمسك بمواصلة الاحتجاجات، رغم وعود الرئيس الفرنسي إمانويل ماكروب في خطابه بزيادة الأجور، وإيقاف قرار زيادة أسعار الوقود.

وأعلنت السلطات الفرنسية نشر عشرات الآلاف من الشرطة في أنحاء البلاد، ونحو 8 آلاف في باريس السبت لمواجهة موجة جديدة من احتجاجات السترات الصفراء، رغم رؤية سياسيين فرنسيين بفقدان الحركة للزخب بعد تنازلات ماكرون.

وقال رئيس شرطة باريس إن “ما زال هناك قلق من احتمال تسلل جماعات تميل للعنف إلى الاحتجاجات. وسوف تتولى شرطة مكافحة الشغب حماية المعالم المهمة وإبعاد المحتجين عن القصر الرئاسي.” وأضاف قائد الشرطة ميشيل ديلبييش لإذاعة (آر.تي.إل) “يجب أن نستعد للسيناريوهات الأسوأ”.

وتوقع أن يكون أثر الاحتجاجات على الأعمال في العاصمة أقل بالمقارنة بأيام السبت في الأسابيع الماضية عندما أغلقت متاجر كبيرة أبوابها، وألغت الفنادق الحجوزات رغم ازدحام تلك الفترة في العام مع اقتراب عيد الميلاد.

وتأتي التظاهرات هذا السبت بعد أيام من قيام مسلح بإطلاق النار على مجموعة من الأفراد في سوق لهدايا عيد الميلاد بمدينة ستراسبورغ في شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة عدد آخر. وقتلت الشرطة المسلح في تبادل لإطلاق النار أمس الخميس بعد يومين من المطاردة.

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