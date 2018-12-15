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معهد فريزر: تركيا تراجعت 11 مرتبة في مؤشر حرية الإنسان

معهد فريزر: تركيا تراجعت 11 مرتبة في مؤشر حرية الإنسان
weam.co/560706
متابعات - الوئام

كشفت دراسة حديثة أجراها معهد فريزر “Fraser Institute“،  أن تركيا تراجعت 11 مرتبة أخرى في مؤشر حرية الإنسان لتحتل المرتبة 107 من بين 162 دولة.

وتقوم الدراسة على أساس قياس معايير من بينها الأنظمة السياسية والتقدم الاقتصادي ومستوى الرفاهية للفرد والمجتمع.

وكانت آخر دراسة أجريت من قبل المعهد فريزر في عام 2016، احتلت خلالها تركيا المرتبة الـ96، وفي عام 2011 احتلت تركيا المرتبة الـ60.

وسجل مؤشر الحريات الفردية في تركيا 6.09 نقطة، بينما سجل مؤشر الحرية الاقتصادية 6.84 نقطة وسجل مؤشر الحريات الإنسانية 6.47 نقطة. ويبلغ المجموع الإجمالي عشر نقاط.

وتصدرت نيوزيلندا قائمة الدول من حيث الحرية الإنسانية تلتها كل من سويسرا وهونج كونج وأستراليا وكندا وهولندا وإيرلندا وبريطانيا وفنلندا والنرويج وتايوان.

وشنت السلطات التركية عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، حملة اعتقالات موسعة شملت نحو 50 ألف شخص وفصلت 130 ألف موظف بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، كما أغلقت السلطات العشرات من الصحف والمؤسسات الإعلامية.

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