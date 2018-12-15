أزمة مالية قد تعجل برحيل زغبة للاتحاد

الرياض - الوئام - محمد بن نافع:

أبدت إدارة نادي الاتحاد رغبتها بضم حارسى مرمى وفاق سطيف الجزائري مصطفى زغبة لتعزيز قدرة الفريق في هذا المركز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقاً لمصادر فإن لدى الفريق رغبة كبيرة في ضم زغبة وهو ماتدرسه ادارة النادي الجزائري حالياً بجدية تامة، خصوصاً في ظل رغبتها الإستفادة من العائد المادي لهذه الصفقة بسبب معاناة وفاق سطيف من عجز مالي كبير وديون لاعبيه المتأخرة وكذلك قضية اللاعب المغلاشي والتي قد تهدد الفريق بحرمانه من التسجيل الفترة المقبلة .

إلا أن رغبة الإدارة في التخلي عن خدمات زغبة يواجهها رفض من قبل مدرب الفريق نور الدين زكري لعدم وجود البديل الجاهز له.

وفيما لو تم ضم زغبة للاتحاد سيكون رابع حارس مرمى جزائري في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالإضافة لمليك عسيلة في الحزم وعز الدين دوخه مع الرائد ورايس مبولحي مع الإتفاق.