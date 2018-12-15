تفاصيل الوظائف للجنسين في القطاع الخاص بالرياض

الرياض- الوئام:

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياضب التعاون مع شركات القطاع الخاص عن توفر 66 وظيفة شاغرة للاسبوع الحالي للرجال والنساء من حملة مختلف المؤهلات.وبحسب التفاصيل فإن الشركات التي اعلنت عن وظائف هي:

شركة سنابل السلام (وظائف للرجال) – بائع (لحملة الثانوية العامة مع اللباقة وحسن المظهر).

شركة دانة (وظائف للنساء) – بائعة (لحملة الثانوية العامة فما فوق).

الشركة السعودية لمعدات الديزل المحدودة (للنساء) الوظائف (موظفة إدارية – سكرتيرة).

الشركة السعودية للمباني الجاهزة (للرجال) الوظائف هي محاسب – مهندس معماري – رسام هندسي – مهندس اتصالات – مهندس حاسب آلي- إداري مشتريات – أمين صندوق – إداري موارد بشرية )

وللمزيد من التفاصيل خلال الرابط التالي:

http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php