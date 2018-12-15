تعليم الطائف يستعد لاستقبال 100 ألف طالب وطالبة

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها لانطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1440/1439هـ غد الأحد فيما أنهت المدارس جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها.

وعملت على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكين ما يزيد على 100 ألف طالب وطالبة من أداء اختباراتهم على أكمل وجه وفي أجواء ملائمة.

أكد ذلك المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي والذي أشار إلى جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول فيما تم التأكيد على قادة المدارس (بنين ،بنات) بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لكافة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام نور .

واشار اللهيبي إلى أنه سيتم متابعة سير الاختبارات من قبل مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومتابعتها اول بأول وفق خطة معدة والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات .

ودعا اللهيبي الطلاب والطالبات الى الاستذكار الجيد واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.