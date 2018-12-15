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موهبته مصدر لعشاق كرة القدم

برشلونة يعلق على انتقال سوريانو للهلال

برشلونة يعلق على انتقال سوريانو للهلال
weam.co/560725
الرياض- الوئام:

حرص فريق برشلونة الإسباني على توجيه رسالة لمهاجم الفريق السابق جوناثان سوريانو، بعد توقيعه على عقود انضمام للهلال السعودي، في موسم الانتقالات الشتوية.

وغرد النادي الاسباني عبر حسابه على تويتر قائلاً: “نتمنى لكل من سوريانو وبوتيا التوفيق والتألق في تجربتهما السعودية، آملين أن تكون موهبتهما مصدر أنواع لعشاق كرة القدم في ملاعب المملكة والجماهير العربية قاطبة”.
وشملت الرسالة أيضاً اللاعب بوتيا الذي انضم للهلال في الميركاتو الصيفي الماضي.

ووقع سوريانو على العقود بعد اجتياز اللاعب الكشف الطبي في مدينة الرياض، عقب وصوله إلى العاصمة السعودية أمس الجمعة.

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