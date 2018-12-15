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أمطار كثيفة على الرياض تؤثر على حركة السير

أمطار كثيفة على الرياض تؤثر على حركة السير
weam.co/560735
الوئام - متابعات

شهدت منطقة الرياض، منذ أمس، وحتى صباح اليوم، استمرار هطول الأمطار الغزيرة، مما أثر على حركة السير للمارة والسيارات، وخاصة في محافظة الدوادمي.

ووثق رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حالة هطول الأمطار، ونشروا مقاطع مصورة، وصورا، تظهر استمرار هطول الأمطار، ومدى تأثيرها على المواطنين.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أطلقت تنبيها، يفيد بوجود حالة من نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبارـ والتي تحد من الرؤية الأفقية.

ونوهت الهيئة أن التنبيه يبدأ من الساعة السابعة صباح اليوم السبت، ويستمر حتى السابعة من مساء اليوم نفسه، لمدة 12 ساعة.

 

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