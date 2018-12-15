روسيا: أمريكا لم ترد على مذكرتين بشأن سوريا

موسكو- الوئام:

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أرسل قبل بضعة أيام مذكرتين إلى نظيره الأمريكي، جيمس ماتيس، لكن رداً رسمياً لم يتبعهما، مما يدل على عدم الرغبة في إجراء حوار منطقي مع روسيا.

وقال كوناشينكوف: “ركز وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في مذكرته الأولى لوزير الدفاع الأمريكي، ماتيس على مشكلة مخيم الركبان التي لم تحل بعد، حيث أجبر أكثر من 50 ألف سوري على البقاء في ظل أصعب الظروف”، بحسب وكالة “سبوتنيك”.

وأضاف كوناشينكوف، أن شويغو، اقترح بمذكرة الاحتجاج الثانية على رئيس البنتاغون جيمس ماتيس، مناقشة الخلافات بين روسيا و الولايات المتحدة المتعلقة بشأن شروط الامتثال لمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وتابع، “على الرغم من مرور ثلاثة أيام على اقتراح وزارة الدفاع الروسية، رد رسمي من الإدارة العسكرية الأمريكية لم يتبع، ما يدل عن إحجام الجانب الأمريكي عن الحوار العقلاني والمهني مع روسيا من أجل حل القضايا الموضوعية للأمن الإقليمي والعالمي”.

وذكر كوناشينكوف، أنه فضلاً عن ذلك أعرب شويغو في مذكرته عن استعداد الجانب الروسي لإجراء حوار مفتوح وموضوعي مع البنتاغون بشأن جميع القضايا الملحة في جدول الأعمال المشترك.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أعربت عن اعتزامها الانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، متهمة روسيا بانتهاكها، وهو ما نفته موسكو.