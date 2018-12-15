ضبط طائرات تجسس في مطار القاهرة الدولي

القاهرة- الوئام:

ذكرت تقارير إعلامية السبت أن السلطات المصرية تمكنت من إفشال محاولة تهريب طائرتي تجسس مسيرتين “درونز” في مطار القاهرة الدولي أمس الجمعة.

وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن جمارك مطار القاهرة ضبطت الطائرتين داخل طرد قادم من الولايات المتحدة الأميركية.

واشتبهت إدارة جمرك البريد السريع في مطار القاهرة الدولي بطرد يحتوي طائرتى تجسس تعمل بالريموت ومزودة بكاميرا وساعة يد مزودة بكاميرا وكشاف مزود بكاميرا أثناء معاينة طرد من أميركا.

وتقرر إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات وتحرير محاضر ضبط وإخطار الجهات المختصة.