الوئام - متابعات

يحل رايو فاليكانو، الليلة، ضيفا على ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني “لا ليجا”.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر اليوم 15-12-2018 الدوري الإسباني

يدخل الميرينجي المباراة وهو قادم من خسارة قاسية على يد سيسكا موسكو بثلاثية نظيفة، ويظل الملكي متصدرًا المجموعة برصيد 12 نقطة بعد أن خاض 6 مباريات، فاز في أربع وتلقى هزيمتين على يد نفس الفريق، وضمن رفقاء جاريث بيل التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا رفقة روما الذي يمتلك 9 نقاط في المركز الثاني، أما في الدوري فحقق ريال مدريد فوزًا مهمًا على حساب فريق هويسكا بهدف دون رد، وذلك في الجولة الخامسة عشر من عمر الليجا، وبهذا الفوز ظل في المركز الرابع بعدما رفع رصيده للنقطة 26.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر اليوم 15-12-2018 الدوري الإسباني

وعلى الجانب الآخر يقدم رايو فاليكانو نتائج سيئة حتى الآن في الليجا، ويدخل هذا اللقاء وهو في المركز التاسع عشر في الدوري برصيد 10 نقاط، خلف متقدمًا على فريق هويسكا الذي يتزيل الجدول، فبعد مرور 15 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في مبارتين فقط، بينما تعادل في 4 مواجهات وتلقى 9 هزائم

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر اليوم 15-12-2018 الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يلتقي ريال مدريد ورايو فاليكانو، في تمام الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد سنتياجو بربنابيو، وتنقل المباراة قناة Biensports 3 HD.

موعد مباراة إيبار وفالنسيا بث مباشر اليوم 15-12-2018 الدوري الإسباني

وفي إطار الجولة ذاتها، يلتقي الليلة فريق إيبار أمام فالنسيا، في تمام الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد إيبوروا، وتنقل المباراة قناة Biensports 3 HD.