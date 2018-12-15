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ضمن منافسات الجولة السادسة

مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر 15-12-2018 الدوري الايطالي 

مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر 15-12-2018 الدوري الايطالي 
weam.co/560749
الرياض- الوئام:

يحل يوفنتوس ضيفا على جاره فريق تورينو فى لقاء الديربى، الذى ينطلق فى تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت على ملعب “أولمبيكو دى تورينو”، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر 15-12-2018 الدوري الايطالي 
يدخل يوفنتوس المباراة متصدرا لجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، متفوقا بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه فريق نابولى، بينما يحتل تورينو المركز السادس برصيد 22 نقطة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر 15-12-2018 الدوري الايطالي 

يسعى رفاق النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى تحقيق الفوز السابع على التوالى فى الكالتشيو، بعدما الانتصار فى 6 مباريات متتالية أخرها على إنتر ميلان بهدف نظيف فى ديربى إيطاليا.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر 15-12-2018 الدوري الايطالي 

وكان اليوفى قد خسر أخر مبارياته فى مرحلة مجموعات دورى أبطال أوروبا أمام فريق يانج بويز 2 – 1، ولكن هذا السقوط لم يؤثر فى تأهل السيدة العجوز إلى ثمن نهائى البطولة.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر 15-12-2018 الدوري الايطالي 

وتقام أيضا السبت مباراة إنتر ميلان الثالث برصيد 29 نقطة الذى يستضيف فريق أودينيزى صاحب المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة فى السابعة مساء.

مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر 15-12-2018 الدوري الايطالي 

المباراة: يوفنتوس X تورينو

الملعب: لعب أولمبيكو دى تورينو

التوقيت: العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة 

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