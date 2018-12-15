شاهد: نجاة مواطن بأعجوبة بعد سقوط مركبته في حفرة «شركة»

الباحة - الوئام - عايض ال ركبان:

نجا مواطن بأعجوبة بعد أن سقطت مركبته في حفرة يتجاوز عمقها العشرة أمتار بجانب الطريق في مركز كرا ” ريع شريان ” التابع لمحافظة العقيق بمنطقة الباحة.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فإن الحفرة كان وقد تم حفرها من قبل آليات الشركة المقاولة والتي تعمل على مشروع مدينة الأمن العام بالمنطقة.

وقال المواطن عبدالله الغامدي والذي نجا من الحادث لصحيفة “الوئام” : الحمدلله خرجت للتو من المستوصف بعد تعرضي لكدمات بسيطة.

وعن تفاصيل الحادث يقول: كنت في طريقي بعد صلاة الفجر متوجهاً إلى تفقد ماشيتي بوادي شريان مع الطريق الترابي الذي يمر بمشروع مدينة تدريب الأمن العام ولَم انتبه إلا بسقوط السيارة في هذه الحفرة العميقة.

وقد سقطت السيارة على سطحها وبعد صعوبة بالغة تمكنت من الخروج واتصلت بالدفاع المدني مشكوراً والجهات الرسمية والتي حضرت لموقع الحادث ونُقِلت لطواريء مستشفى العقيق العام لتلقي العلاج .

وقال : إن الموقع يفتقد للتحذيرات والإرشادات على جانب الطريق حيث غابت جميع وسائل الأمن والسلامة مما يشكل خطراً على كل من يعبر هذا الطريق أو يمر بجانب الموقع.

وأضاف بالقول: تنتشر أعداد كبيرة من الحفر والردميات الكبيرة المنتشرة على مساحة كبيرة من الموقع خلف مباني التدريب والموقع الفعلي للمشروع ويقوم أصحاب معدات من شيولات وتراكتورات وبوكلينات بالعمل بشكل عشوائي وغير مسؤول في هذا الموقع دون رقيب ولا حسيب من قبل الجهات المختصة مما أعطاهم حرية تامة في تغيير معالم الأرض والعبث بالبيئة بشكل رهيب غير آبهين بسلامة أرواح الناس وممتلكاتهم.

وأردف: أطالب الجهات المختصة من دفاع مدني وحماية البيئة بالوقوف على الموقع ومحاسبة المتسبب في هذا العبث وإعطائي حقي منهم قبل ان تحدث كارثة لاسمح له لأحد من المواطنين الذين يعبرون هذا الطريق حيث أن المنطقة هنا يأهلها الكثير من أصحاب الماشية مما يشكل خطراً على سلامتهم وسلامة ماشيتهم.

من جانبه تحدث المواطن سعيد الغامدي لصحيفة “الوئام” وقال هذا الحادث كان بلطف الله أن هذه الحفر خالية من المياة التي كانت تملأها قبل أيام قليلة.

كما ذكر أنه خلال الشهرين الماضية نفق عدد من الجمال في هذا الموقع ولكن ذلك لم يحرك الجهة المسؤولة بإلزام الشركة برفع احتياطات الأمن والسلامة وإتخاذ تدابير وقائية لمنع مثل هذا الحوادث الخطيرة .

وقال أن هذه الحادثة ذكرتنا بحوادث راح ضحيتها مواطنين كان آخرها حادث حفر الباطن الأسبوع الماضي.

كما ناشد مسؤولي البلديات وحماية البيئة بالمنطقة بمتابعة الموقع والذي أصبحت أجزاءً منه مكباً للصرف الصحي ومرماً للنفايات والمخلفات الضارة بصحة الإنسان والمكان .

“الوئام” وقفت على الموقع ورأت أن الطريق الذي كان يسلكه المواطن بجانبه كميات كبيرة من الحفر والردميات لا يفصله عنها أي مصدات أو سواتر ترابية أو إرشادات أو علامات تحذيرية.

وقد تواصلت “الوئام” مع الناطق الإعلامي بالدفاع المدني بمنطقة الباحة ولكنه لم يرد كما تم الإتصال بمدير فرع المياة والزراعة والبيئة بمحافظة العقيق ووُجِد جواله مغلقاً .