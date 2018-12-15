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التقديم عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرج

وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الأمير سطام بالخرج
weam.co/560757
الخرج -الوئام:

بدأت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم، في استقبال طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الأكاديمية الشاغرة “أستاذ مساعد ، أستاذ مشارك ، أستاذ” في عدد من التخصّصات بكليات الجامعة في مقرها الرئيس بمدينة السيح وفي كليات فروع الجامعة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف على موقع الجامعة:

https://jobs.psau.edu.sa.

ودعا وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري الراغبين في شغل هذه الوظائف التسجيل في موقع الجامعة، ومن ثم تحميل الوثائق المطلوبة، واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصّص كل متقدم، مشيراً إلى أن تقديم الطلبات سيستمر حتى يوم السبت المقبل 15 / 4 / 1440 هـ.

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