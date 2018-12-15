الرياض- الوئام:

تجري مساء اليوم مواجهة ساخنة بين فريق إنترميلا الايطالي مع فريق أودينيزي في الجولة السادسة للدوري الايطالي لكرة القدم.

مشاهدة مباراة إنترميلان وأودينيزي بث مباشر 15-12-2018 الدوري الايطالي

ففي مواجهة جديدة بالكالتشيو الإيطالي يدخل فريق إنتر ميلان وهو قادم من تعثر مخيب للآمال أمام ايندهوفن بعدما فشل في التأهل لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا وودع البطولة من دور المجموعات لينتقل للعب في الدوري الأوروبي ويسعى الفريق الإيطالي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ومصالحة جماهيره.

مشاهدة مباراة إنترميلان وأودينيزي بث مباشر 15-12-2018 الدوري الايطالي

فعلى المستوى المحلي يحتل الإنتر المركز الثالث برصيد 29 نقطة جمعها من 9 انتصارات وتعادلين و4 هزائم وسيعول سباليتي كثيرا على مهاجم الفريق الاول الأرجنتيني إيكاردي.

مشاهدة مباراة إنترميلان وأودينيزي بث مباشر 15-12-2018 الدوري الايطالي

أودينيزي يعيش حالة سيئة في الموسم الحالي حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة، ويسعى لاعبو أودينيزي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم للخروج من النفق المظلم، وسجل لاعبو أودينيزي في 15 مباراة 13 هدفا.

كما سيدخل الانتر مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز ولن يقبل بأي تعثر جديد خاصة بعد حالة الغليان لدى جماهيره.

مشاهدة مباراة إنترميلان وأودينيزي بث مباشر 15-12-2018 الدوري الايطالي

المباراة: انتر ميلان X اودينيزي

الملعب:

التوقيت: السابعة مساءا بتوقيت القاهرة الثامنية بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة: قناة بي ان سبورتس الرياضية اتش دي لايف وقناة بي ان سبورت.