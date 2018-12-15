وكيل جامعة أم القرى يفتتح البرنامج التوعوي لذوي الاحتياجات الخاصة

مكة المكرمة - الوئام - محمد السويهري:

افتتح وكيل جامعة أم القرى للتطوير وريادة الأعمال، الدكتور هاني بن عثمان غازي، البرنامج التوعوي لذوي الاحتياجات الخاصة في مهرجان الزايدي (2)، والذي نظمه قسم التربية الخاصة، اليوم، بمشاركة نحو 30 جهة حكومية وأهلية، وبحضور عميد كلية التربية، الدكتور علي بن مصلح المطرفي، ونائب الأمين العام والمدير التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، الدكتور عبدالرحمن الغامدي.

وكرم وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال، طلبة قسم التربية الخاصة، وأعضاء نادي مكة المكرمة لذوي الاحتياجات الخاصة، نظير المنجزات الرياضية التي حققوها في الألعاب المختلفة، على مستوى غرب آسيا والوطن العربي، تزامنا مع اليوم العالمي للإعاقة.

مؤكدا أن احتفال الجامعة بـ “اليوم العالمي للإعاقة”، يأتي ضمن إطار مسؤولياتها المجتمعية واهتمام معالي مدير الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وقال “يتم العمل على إنشاء مركز يُعنى بخدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع وتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجونها في الجوانب الأكاديمية، وتهيئة بيئة صديقة داخل الجامعة لهم ولاحتياجاتهم لتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم”.