سفير المملكة بالبحرين: التقارب القطري الإسرائيلي يعزز الانقسام الفلسطيني

الوئام - متابعات

أكد الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ، سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، أن هناك جهودا سعودية ومصرية لاحتواء الخلافات الداخلية بين الفصائل الفلسطينية، في حين اعتبر أن لدولة قطر دورا هادما تجاه القضية الفلسطينية، وأنها توظفها سياسيا لمصالحها.

وفي حوار صحفي أجرته جريدة بحرينية، استعرض آل الشيخ دور المملكة العربية السعودية الواضح لمساندة القضية الفلسطينية، قائلا إن المملكة تقدمت المملكة بمبادرة سلام تبنتها قمة بيروت في عام 2002م، وحظيت بموافقة العالم الإسلامي في قمته الاستثنائية في عام 2005م في مكة المكرمة، حيث وضعت مبادرة السلام العربية خارطة طريق للحل النهائي، لجميع قضايا النزاع، وفي إطار حل الدولتين.

وتابع آل الشيخ أن المملكة تقدم كل الدعم الممكن لفلسطين، سياسيا واقتصاديا، كما تؤكد في المحافل الإقليمية والدولية حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة، وأهمية إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية ليتمكن الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة ولإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

فيما كشف سفير المملكة لدى البحرين أن دولة قطر تلعب دورا هادما تجاه القضية الفلسطينية، موضحا وتدخل النظام القطري بدعم حماس ليس حبا للفلسطينيين إنما يأتي في إطار مخطط لجعل الانقسام يستمر في الأراضي الفلسطينية، وذلك على حساب إرادة الشعب الفلسطيني.

ورأى آل الشيخ أن التقارب القطري مع الاحتلال الإسرائيلي هو “شبه تطبيع كامل”، فيما تسعى دولة قطر الداعمة للإرهاب والجماعات الإرهابية في المنطقة، لأخذ دور مشبوه، بمحاولة بسط نفوذها على فصائل فلسطينية والتأثير السلبي على الوضع الفلسطيني الداخلي.

ولفت آل الشيخ أن هناك دورا كبيرا تقوم به جمهورية مصر العربية الشقيقة لاحتواء وتهدئة الأوضاع بين الفصائل الفلسطينية والحد من الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني، حيث قامت مصر بدور الوسيط، وكانت شريكا فاعلا لإزالة العقبات والتحديات التي تواجه حالة الانقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية، ونتيجة لهذا الدور تم توقيع اتفاق القاهرة في أكتوبر 2017 بين حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ونتج عن ذلك الاتفاق على إقامة حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.

وأضاف أنه في هذا الجانب نجحت مصر في تهدئة الأوضاع بين الفصائل الفلسطينية واستعادة الدور الذي أهلها لتكون وسيطاً نزيها يسعى لرأب الصدع بين الفلسطينيين لدعم الجهود لتحقيق حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمته القدس الشريف.