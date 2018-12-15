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انتحار جامعي مصري

رفضته “الشرطة” فطعن نفسه بسكين

رفضته “الشرطة” فطعن نفسه بسكين
weam.co/560775
الوئام - متابعات

أقدم شاب جامعي مصري، بمحافظة القليوبية، وسط الدلتا، على الانتحار، بطعن نفسه في الصدر، إثر مروره بأزمة نفسية.

وطعن الشاب البالغ من العمر 23 عاما، نفسه، في بيته بمدينة بنها، بسبب عدم قبوله في أكاديمية الشرطة المصرية للضباط المتخصصين.

وتعود تفاصيل الواقعة، حينما تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مستشفى بنها الجامعي، يفيد بوصول “أ.أ”، 23 عامًا، الحاصل على بكالوريوس تجارة، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح طعني غائر بالجهة اليسرى من الصدر، وأودع جثمانه ثلاجة المستشفى.

وكشف والد الضحية أن تلك الإصابة أحدثها نجله المُتوفى بنفسه، لعدم قبوله بدفعة الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة، وأنه كان يحلم أن يكون ضابط شرطة، لذلك كان يمر بأزمة نفسية.

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