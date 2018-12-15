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ضمن منافسات الجولة الـ 13

الأهلى يواجه الشباب في معركة تحديد المصير بكأس الأمير محمد بن سلمان

الأهلى يواجه الشباب في معركة تحديد المصير بكأس الأمير محمد بن سلمان
weam.co/560791
الوئام - متابعات

يلتقي الليلة فريق الأهلي مع فريق الشباب، في مواجهة قوية وحاسمة على المراكز المتقدمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 24 نقطة، يسعى للفوز، لاستعادة المركز الثالث، وللمنافسة بقوة على لقب الدوري، وتقديم هدية لجماهيره المتعطشة للفوز.

أما الشباب الذي يحتل المركز السادس برصيد 2 نقطة، فينظر صوب نقاط المباراة الثلاث، للصعود إلى المركز الخامس، بدلا من فريق الوحدة، ولاستكمال مشواره نحو المراكز الأولى.

يلعب الفريقان في تمام الساعة 6:25 بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة المشعة، ويذاع اللقاء على قنوات KSA SPORTS 2 ، وقنوات دوري بلس، بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس على الهواتف الذكية وجوي TV..

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