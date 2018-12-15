الهلال يقع في فخ “الڤار”.. ويخسر للمرة الأولى بثنائية الحزم

كتب: عبدالعزيز السديري | تصوير: عبدالعزيز العنبري

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم تحقيق الانتصار على مضيفه الهلال، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي أقيمت على استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عند الدقيقة ’18، عن طريق هدافهم الفرنسي غوميز، وجاء التعادل الحزماوي عند الدقيقة 46’، عن طريق اللاعب محمد الصيعري، ثم أتى هدف الحسم عبر ضربة جزاء احتسبت بتقنية “الفار” سجلها البرازيلي فاجنر أليماو.

واستمر الزعيم في صدارة الترتيب بفارق ثلاثة نقاط عن الوصيف، فيما صعد حزم الصمود للمركز الحادي عشر متخطيا الفيحاء والرائد.