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تواصل التظاهرات في البصرة لليوم الثاني.. وانتشار “سترات صفراء”

تواصل التظاهرات في البصرة لليوم الثاني.. وانتشار “سترات صفراء”
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تظاهر العشرات، اليوم، قرب دار رئيس مجلس محافظة البصرة العراقية، وأضرموا النار في اطارات سيارات، بسبب سوء الخدمات الأساسية من الماء والكهرباء، فضلاً عن الفساد المستشري في المحافظة، بحسب المحتجين.

وفرضت القوات الأمنية اجراءات مشددة حول الدار، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لإبعاد المحتجين.

وقال مراسل قناة “السومرية نيوز” في البصرة إن عشرات المحتجين احتشدوا قرب دار رئيس مجلس المحافظة وليد حميد كيطان الواقعة في منطقة البراضعية ضمن مركز المحافظة، وأضرموا النار في إطارات سيارات، مبينًا أن القوات الأمنية تتواجد بكثافة قرب الدار، ومنعت المحتجين من الاقتراب منه أكثر باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وكان العشرات تظاهروا قرب ديوان محافظة البصرة في منطقة المعقل لليوم الثاني على التوالي، ومن ثم توجه غالبيتهم في مسيرة احتجاجية باتجاه دار رئيس مجلس المحافظة وكالة وليد حميد كيطان.

 

وارتدى العشرات من المتظاهرين “سترات صفراء” مثل محتجي فرنسا.

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