تعليم عفيف ينهي استعداداته لاختبارات الفصل الدراسي الأول

الوئام-الرياض

أنهت إدارة التعليم بمحافظة عفيف استعداداتها لاستقبال ١٦ ألف طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية، غداً الأحد، يمثلون مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي، والمدارس الليلية، لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ .

وأوضح مدير التعليم الأستاذ : سعيد بن مساعد الزهراني بأن ما يزيد على (١٦) الف طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية سيتقدمون للاختبارات، وسط تكامل كافة الاستعدادات والترتيبات والأجواء الملائمة التي هيأتها الإدارة لهم لأداء اختباراتهم في جوٍّ من الراحة والاطمئنان النفسي، مؤكداً أن الأقسام المعنية أكملت أداء مهامها المكملة لأدوار المدارس، من خلال تهيئة قاعات الاختبارات والفصول والتحقق من جاهزيتها، وتشكيل اللجان والقاعات على أكمل وجه.

وطالب الزهراني ، أولياء الأمور بتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والمتابعة المستمرة لهم وتحفيز ابنائهم، إضافة إلى التهيئة النفسية الجيدة التي تعينهم على تحقيق النجاح والتميز في المسيرة التعليمية، مشدداً على أهمية دور الأسرة وتكاملها مع المدرسة في مساعدة الطلاب خلال هذه الفترة ومتابعتهم بعد نهاية الاختبار والحرص على عودتهم سريعاً للمنزل، مهيباً بالطلاب تنظيم أوقاتهم وبذل مزيد من الجهد لتحقيق النجاح والتفوق وعدم السهر و الإرهاق خلال هذه الفترة؛ لما له من تأثير سلبي عليهم، مؤكداً على أهمية توفر الرعاية الصحية الأولية لجميع الطلاب خلال أدائهم اختباراتهم وفق الخطة الصحية التي رسمتها إدارة الصحة المدرسية بتعليم عفيف .

وقدم شكره وتقديره للجهات الأمنية لمشاركتها في متابعة الطلاب وخطة السير أثناء الاختبارات والحرص على سلامة الطلاب .