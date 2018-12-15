موسكو تعلن استعدادها للحوار مع واشنطن بشأن معاهدة الأسلحة النووية

متابعات - الوئام

أعلنت روسيا، السبت، استعدادها لحوار مفتوح وحقيقي مع واشنطن بشأن معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، التي ترغب الأخيرة في الانسحاب منها.

وأكدت موسكو أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بعث بمذكرة إلى نظيره الأمريكي جيم ماتيس تدعو إلى هذا الحوار، لكنه لم يتلق ردا رسميا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية أن “كل ذلك يشهد على تحفظ الولايات المتحدة عن حوار عقلاني ومهني مع روسيا من أجل حل المشاكل الملحة للأمن الإقليمي والدولي”.

ووجهت الولايات المتحدة في بداية ديسمبر إنذارا إلى روسيا أمهلتها فيه 60 يوما للامتثال لمعاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقعة في 1987، وإلا فستنسحب منها.

ويتهم حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة موسكو بانتهاك معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى من خلال تطوير منظومة صواريخ جديدة، إلا أن روسيا ردت هذه الاتهامات معتبرة أنه “لا أساس لها من الصحة”.

وكانت معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى التي وقعها الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريجان والزعيم السوفيتي ميخائيل جورباتشيف، ألغت استخدام مجموعة كاملة من الصواريخ يراوح مداها بين 500 و5500 كلم.