لؤي ناظر: آل الشيخ أبلغني بإيداع المبلغ الذي طلبته للانتقالات الشتوية خلال يومين

أعلن لؤي ناظر، رئيس نادي الاتحاد، أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، تواصل معه وأبلغه بإيداع كامل المبلغ الذي طلبه لانتقالات الفترة الشتوية خلال يومين، مضيفا: “الآن الكرة في ملعب مجلس إدارة نادي #الاتحاد تماماً حيث لنا الحق أن نختار من نريد دون تدخل من أي شخص خارج النادي”.

وكتب على “تويتر”: “الأسابيع الأخيرة شاهدت عمل جبار من جميع أعضاء المجلس لجلب نخبة من اللاعبين الذين يستحقون أن يرتدوا شعار هذا النادي العريق، وأمامنا تحدي صعب جداً في الأيام والأسابيع القادمة لإنهاء هذه الصفقات في الفترة الشتوية، وهي ليست بالفترة السهلة وخصوصاً لضيق المدة منذ إستلامنا إدارة النادي ولكني واثق من عملنا وجهدنا من أجل جماهير هذا النادي العريق، والذي نأمل من خلاله أن نعيد البهجة والسعادة لنا كجماهير إتحادية ونعود لمنصات التتويج التي تعودنا عليها”.

وأضاف: “كل ما يتم الآن من قرارات وإختيارات، تتم بالتنسيق الكامل مع مدرب الفريق السيد بيليتش وجهازه الفني وبموافقة أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين.”

وتابع: “بصفتي رئيس مجلس إدارة نادي الإتحاد، أتحمل قرارات إختيار اللاعبين في الفترة الشتوية كاملة إن أصبنا فالشكر لله أولاً وثم للمدرب ولأعضاء مجلس الإدارة، وإن أخطأنا – لا سمح الله – أتحمل وحدي هذا الخطأ”

وقال إن الأيام القادمة تتطلب عملا جماعيا وتواصلا مستمرا بين أعضاء المجلس والجهاز الفني.

وطالب من الجميع دعم الفريق الأول دون شروط و”من أول دقيقة لآخر دقيقة” من كل مباراة.