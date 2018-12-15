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قائد بالجيش اليمني: جاهزون لاستكمال تحرير صعدة في حال لم يرضخ الانقلابيون لنداءات السلام

قائد بالجيش اليمني: جاهزون لاستكمال تحرير صعدة في حال لم يرضخ الانقلابيون لنداءات السلام
weam.co/560856
واس - الوئام

أعلن قائد في الجيش اليمني أن الجيش في محور صعدة على استعداد لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة صعدة و تطهيرها من المليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، في حال لم يرضخ الانقلابيون لنداءات السلام المبنية على المرجعيات الثلاث.

وأكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة في تصريح أورده موقع 26 سبتمبر أن قوات الجيش، بمختلف جبهات المحور في كامل جاهزيتها لفرض السلام العادل ومواجهة أي تحركات للمليشيا الحوثية لا تنسجم مع مشاورات السلام بما يكفل إلزامهم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأشار إلى أن قوات الجيش اليمن وبدعم تحالف دعم الشرعية تمكنت خلال الأسبوع الجاري من السيطرة على مركز مديرية باقم وتكبيد المليشيا الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بجبهتي باقم و مران.

وجدد القائد العسكري اليمني، التأكيد على التزام قوات المحور بتوجيهات القيادة العسكرية في بلاده، الرامية لنشر السلام والاستقرار لكل محافظات اليمن.

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