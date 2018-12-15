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سفير إيران يرفض الوقوف لـ”شهداء العراق”.. ومطالبات بطرده

سفير إيران يرفض الوقوف لـ”شهداء العراق”.. ومطالبات بطرده
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أثار السفير الإيراني لدى العراق، استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انسحب من حفل بمناسبة بوم النصر على تنظيم “داعش”، عندما طلب من الحاضرين الوقوف تبجيلا لـ”شهداء العراق”.

وأظهر مقطع بثته وكالة “هنا العراق”، السفير إيرج مسجدي وهو يغادر القاعة، عندما طلب مقدم الحفل الذي نظمه تحالف البناء من الحاضرين الوقوف من أجل الشهداء.

ودعا النائب مثال الألوسي رئيس حزب الأمة، إلى موقف حكومي حازم تجاه تصرف السفير الإيراني، مطالبا بطرد السفير الإيراني من الأراضي العراقية، مع تقديم طهران اعتذارا رسميا.

ولم يصدر عن السفارة الإيرانية في العراق أو وزارة الخارجية في طهران أي توضيح بشأن تصرف السفير المثير للجدل.

وأثار الموقف غضبا شعبيا عكسته تغريدات ومنشورات العراقيين في وسائل التواصل الاجتماعي.

 

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