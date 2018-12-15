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بعد الفوز عليه

خالد البلطان يعود و يهاجم الأهلي : ذهبت و عدت و فريقكم كما هو

خالد البلطان يعود و يهاجم الأهلي : ذهبت و عدت و فريقكم كما هو
weam.co/560860
الوئام-الرياض-ابراهيم آل صالح

تحدث رئيس نادي الشّباب خالد البلطان لوسائل الإعلام عقب نهاية مباراة الأهلي و الشباب، و التي انتهت لصالح الأخير بهدف وحيد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن مباريات دوري الأمير، محمد بن سلمان للمحترفين الجولة الـ12

و بدأ البلطان تصريحاته بالحديث عن خصمه الأهلي حيث قال : “الفوز على الأهلي دائماً متعودين عليه و الشباب أعلى كعباً من الأهلي و الأهلي عمره ماسجل هدف بهالملعب و انا موجود و الملعب هذا نتفاءل فيه كنت اواعد الاهلي بعد الشتوية و لكن من غلاهم بكرنا لهم شوي “

و عن الشباب سابقاً و حديثاً قال  : ‏لا أحد يقيس نادي ⁧الشباب⁩ على أربع سنوات العجاف , في السابق الأندية لا تنام ليلة مواجهة الشباب 

و ختم حديثه قائلاً : تركت ⁧الشباب⁩ منذ خمس سنوات وعدت فوجدت ⁧الأهلي⁩ كما هو.. “هذا حسين وهذي خلاقينه” 

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