أول رد فعل من “جونسون آند جونسون” على فضيحة السرطان

متابعات - الوئام

في أول رد فعل لها على فضيحة اتهام تسبب منتجاتها بالسرطان، أنكرت شركة “جونسون آند جونسون” الأمريكية للمستحضرات الطبية، تقريرا إعلاميا كشف أنها كانت على علم منذ عقود بوجود كميات ضئيلة من مادة الأسبستوس المسرطنة، التي تحظرها منظمة الصحة العالمية، في بودرة الأطفال التي تشتهر بإنتاجها.

وكان تحقيق لوكالة “رويترز” للأنباء تسبب في هبوط أسهم “جونسون آند جونسون” بنسبة بلغت 10 بالمئة، بعد تضرر الشركة من عمليات بيع تعد الأسوأ خلال 16 عاما.

وأظهر تحقيق “رويترز”، المدعوم بوثائق من داخل الشركة، أن الشركة سوقت منتجات، بين أوائل سبعينات القرن الماضي وبداية الألفينات، تعتمد على التلك، وكانت تحتوي في بعض الأحيان على مادة الأسبستوس التي تتسبّب في الإصابة بعدد من الأورام، منها سرطان الرئة والحنجرة والمبيض.

ويعد التلك المعدني خليطا تدخل فيه مادة الأسبستوس المسرطنة، لذا حذرت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان من استخدام النساء لبودرة التلك، خاصة في المناطق الحساسة، حيث من الممكن أن يزيد خطر الإصابة بالسرطان.

وفي المقابل، قالت الشركة، في بيان لها السبت، إنها سترفع دعوى قضائية ضد مثل هذه الادعاءات، ووصفت التحقيق بأنه “من جانب واحد وكاذب وتحريضي”، حسبما نقل موقع “ياهو”.