إعلامي مقرب من حزب أردوغان يحذر المعارضين: الاغتيالات مقبلة

متابعات - الوئام

“أقولها بكل شفافية ووضوح. الاغتيالات مقبلة علينا”.. هكذا أدلى الصحافي المقرب من حزب العدالة والتنمية عبد الرحمن ديليباك بشهادته في حوار تلفزيوني لإحدى القنوات التركية.

قال ديلياباك إن مخطط اغتيالات ضد الكتاب والصحفيين والسياسيين المعارضين في أنقرة بدأ تنفيذه فعليا على الأرض.

وأضاف أن “الاغتيالات ستكون على عدة مراحل، بعضها وهمي، بهدف خلق حالة من الفوضى والهلع في المجتمع، سيتم استهداف المعارضين من السياسيين وبعض كبار الموظفين ورجال الأعمال”.

وكشفت تقارير إعلامية تركية موثقة بشهادات أنه عقب محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا صيف 2016، أسست الاستخبارات التركية وحدة لتنفيذ عمليات الاختطاف والاغتيال ضد معارضي السلطة الحاكمة.

وتحدثت تقارير أجنبية أن من صلاحيات تلك الوحدة تمويل التنظيمات الإرهابية وعصابات المافيا مقابل تنفيذ مهام وعمليات، تتضمن اختطاف الأتراك المعارضين المقيمين في الخارج وتصفيتهم جسديا.

وفي سبتمبر الماضي اعترف اعترف إبراهيم كالين، كبير مستشارى أردوغان، والمتحدث باسمه، بعمليات الاختطاف التى تنفذها المخابرات التركية ضد المعارضين، قائلا في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام تركية، “لا شك أن عملياتنا الخارجية التى ننفذها ضد أعضاء “تنظيم فتح الله جولن ستتواصل دون توقف، سواء كانت فى الولايات المتحدة أو أماكن أخرى من العالم، فأجهزتنا المعنية ستواصل عملياتها ضدهم دون فتور، وبالتالى سيشعرون بأنفاس الدولة تحاصرهم فى كل مكان. لا يشكن أحد في ذلك”.