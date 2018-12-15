تمـديد قفل عقبة ضلع في عسير حتى هذا الموعد

الوئام-متابعات

أعلنت إمارة عسير،اليوم،عن تمديد فترة إقفال عقبة ضلع حتى نهاية يوم السبت ١٤٤٠/٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٢م بناءً على نتائج تقرير اللجنة الفنية لمخاطر الإنهيارات الصخرية.

وقال الحساب الرسمي للإمارة على تويتر : “تود إمارة منطقة عسير التنبيه إلى تمـديد فترة قفل عقبة ضلع .. حيث وقفت لجنة فنية على مخاطر الإنهيارات الصخرية بعقبة ضلع وأعدت تقريراً يوصي فيه بتـمديد فتـرة الإغـلاق حتى نهاية يوم السبت ١٤٤٠/٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٢م

وأضافت : ” بحيث تفتح لحركة المرور يوم الأحد١٤٤٠/٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٣م، بما يضمن إنجاز الأعمال التي لهاصفة الخطورة ويؤمن سلامة العابرين مستقبلاً .