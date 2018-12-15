رسالة من أشهر سجينة إيرانية تكشف المأساة

متابعات - الوئام

كشفت رسالة لأشهر سجينة سياسية في إيران، المحامية نرجس محمدي، السبت، عن أوضاعها المأساوية التي تعاني منها في المعتقلات الإيرانية.

وأرسلت محمدي رسالة إلى النائب العام في العاصمة الإيرانية طهران، تعلن فيها احتجاجها على عدم الحصول على حقوقها المشروعة في العلاج والرعاية الطبية.

وحكمت محكمة الثورة في إيران على محمدي بالسجن 16 عامًا، بتهمة “الانتماء إلى حملة لإلغاء حكم الإعدام، والتواطؤ ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام”.

وكشفت محمدي في حديث “لمركز المدافعين عن حقوق الإنسان”، بأن نقلها إلى الطبيب توقف منذ مدة، وأن المسؤولين الإيرانيين لم يوضحوا أسباب ذلك حتى الآن.

أشارت، في رسالتها، إلى أنها تعاني مرضا في الرئة، وأمراضأ أخرى نسائية، وعلة في المرارة، وأكد أطباء المعتقل ضرورة معالجتها في الخارج، وقالت: “ليس لدي أي أمل في عدالة القضاء ببلدي، وكل ما أطلبه من مدعي عام طهران أن يوفر الظروف المناسبة، لكي أستطيع تلقي العلاج اللازم، والوصول إلى أطباء متخصصين”.

وتأتي رسالة محمدي بعد أيام قليلة من إعلان وفاة الناشط السياسي وحيد صيادي نصيري في السجن المركزي في مدينة قم، على إثر إضرابه عن الطعام منذ بداية أكتوبر الماضي.