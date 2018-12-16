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وداعا للكهرباء.. تقنية حديثة تساعدك على شحن هاتفك عبر الملابس

وداعا للكهرباء.. تقنية حديثة تساعدك على شحن هاتفك عبر الملابس
weam.co/560899
متابعات - الوئام

كشف عدد من الباحثين البريطانيين تقنية جديدة من نوعها، يمكنك من خلالها شحن هاتفك الذكي دون الحاجة لاستخدام الكهرباء، عن طريق ملابسك.

وقال موقع “ميرور” البريطانى إن  مجموعة من الباحثين من “جامعة نونتجهام ترنت” صمموا ألواح طاقة متناهية الصغر توضع فى أقمشة الملابس، بهدف إنتاج طاقة لشحن الهواتف المتحركة أو أى أجهزة إلكترونية صغيرة، ويبلغ طول اللواح 3 مليمترات وبعرض من 1.5 مليمتر، وهى صغيرة بدرجة تجعل من الممكن دمجها داخل ألياف الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الملابس.

وتعتمد هذه الألواح الصغيرة جدا على الحركة التى يقوم به الشخص من أجل توليد طاقة تكفى لشحن الهاتف وبعض الإكسسوارات التى تعتمد على الإمداد بالكهرباء، وتلك الألواح رقيقة جدا إلى درجة إنها لا ترَى بالعين المجردة، كما يمكن للشركات أن تضيفها إلى الثياب دون التأثير على المظهر الخارجى.

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