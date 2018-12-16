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أثناء محاولة مجاميع من الميليشيا التسلل

مقتل وإصابة 19 حوثياً بنيران الجيش في الضالع

مقتل وإصابة 19 حوثياً بنيران الجيش في الضالع
weam.co/560907
صنعاء -الوئام:

قُتل وجرح 19 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء أمس السبت، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مديرية دمت شمالي، محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

واندلعت المواجهات أثناء محاولة مجاميع من الميليشيا التسلل، باتجاه مواقع في قرية بيت اليزيدي جنوبي مدينة دمت، بحسب موقع “سبتمبر نت”.

وتمكنت قوات الجيش من إحباط محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد مصرع 7 من عناصرها، وجرح 12 آخرين.

وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية دمت، محاولاتها اليائسة في التسلل باتجاه مواقع محررة في المديرية، إلا أن قوات الجيش الوطني، تحبط كل تلك المحاولات وتكبدها خسائر كبيرة في العدد والعدة.

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