تفاصيل: أرامكو السعودية تبدأ التقديم لابتعاث خريجي وخريجات الثانوية

الرياض- الوئام:

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن موعد بدء التقديم في برنامج الابتعاث الجامعي لغير الموظفين (CDPNE) لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية من السعوديين.

وبحسب التفاصيل فإن هذا البرنامج يعتبر أحد المصادر الأساسية لشغل كثير من الوظائف المهنية والتقنية في الشركة.

ومن التخصصات المتاحة لخريجي الثانوية العامة (الطلاب) لعام 2019 هي: الهندسة الكيميائية– الهندسة المدنية

– الهندسة الميكانيكية– الهندسة البيئية– الكيمياء– المالية– نظم المعلومات الجغرافية– هندسة وعلوم المواد– إدارة الأمن.

علوم الأرض (جيولوجيا)– علوم البحار– علوم الكمبيوتر/ أمن الكمبيوتر– قانون جنائي– علوم فيزياء الأرض جيوفيزياء)– هندسة البترول– هندسة البحار– هندسة البرمجيات– إدارة سلسلة التوريد– هندسة الجيوماتكس (المعلوماتية الجغرافية– هندسة السلامة– هندسة النظم.

ومن التخصصات المتاحة لخريجات الثانوية العامة (الطالبات) لعام 2019: الكيمياء– الهندسة الكهربائية– الهندسة الكيميائية– الهندسة الميكانيكية– الهندسة المدنية– إدارة سلسلة التوريد– علوم الأرض (جيولوجيا)– علوم الكمبيوتر/ أمن الكمبيوتر– علوم فيزياء الأرض (جيوفيزياء)– علوم و هندسة المواد– المالية– محاسبة– هندسة اتصالات– هندسة البرمجيات– هندسة البترول– هندسة الجيوماتكس (المعلوماتية الجغرافية)– إدارة الموارد البشرية.

ومن شروط القبول للطلاب والطالبات: أن يكون المتقدم أو المتقدمة منتظماً في الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث ثانوي من القسم العلمي لهذا العام الدراسي 1439/1440هـ أو حديث التخرج من مدرسة ثانوية من القسم العلمي لهذا العام الدراسي 1439/1440هـ.

في حال حصول الطالب أو الطالبة على معدل تراكمي قدره 90% أو أكثر للصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي و معدل تراكمي قدره 90% أو أكثر في المواد العلمية (المواد العلمية تشمل: الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء) لصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي.

يتوجب على الطالب الحصول على 85 درجة أو أكثر في اختبار القدرات العامة (القياس) (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي).

في حال حصول الطالب أو الطالبة على معدل تراكمي بين (85% و 89.99%) للصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي و معدل تراكمي بين (85% و 89.99%) في المواد العلمية (المواد العلمية تشمل: الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء) لصفوف الأول ثانوي والثاني ثانوي والفصل الدراسي الأول للثالث ثانوي.

يتوجب على الطالب الحصول على 90 درجة أو أكثر في اختبار القدرات العامة (القياس) (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي).

على كل متقدم أو متقدمة إحضار بطاقة أحوال أو جواز سفر ساري المفعول قبل دخوله لقاعة اختبارات القبول لبرنامج الابتعاث الجامعي. وعدا ذلك، فلن يسمح له بدخول قاعة الاختبار.

ألاّ يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 22 سنة هجرية.

ومن المزايا أثناء الدراسة الجامعية: تغطية تكاليف الدراسة الجامعية وراتب شهري طوال فترة الدراسة الجامعية حيث يتم تحديد المبلغ حسب مدينة الابتعاث ومبلغ مقطوع لمرة واحدة لشراء الحاسب الآلي ولوازمه وبدل كتب دراسية لكل سنة أكاديمية جامعية.

مكافأة للتفوق بحسب الأداء الأكاديمي للطالب وتصنيف الجامعة بحسب قائمة أرامكو السعودية للجامعات ومبلغ مقطوع لمرة واحدة لتغطية تكاليف الانتقال إلى مدينة الابتعاث وتذكرة سفر ذهاب وعودة لكل عام دراسي في البرنامج عند تحقيق الطالب لمتطلبات البرنامج.

علاج طبي بحسب أنظمة الشركة وتوجيه أكاديمي من قبل مرشدين أكاديميين متمرسين وبرامج تحضيرية لتهيئة الطالب في الظهران وكذلك في مدينة الابتعاث.

أما المزايا ما بعد التخرج عند التوظيف فهي راتب شهري لكل شهر ميلادي بالإضافة إلى راتب إضافي خلال شهر رمضان وبدل سكن سنوي يعادل ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي الشهري.

حوافز إضافية حسب مكان العمل بعد فترة التدريب، وزيادات قد تصل إلى 70% من الراتب الأساسي وإمكانية الحصول على رواتب إضافية سنوية من خلال خطة الحوافز لدى أرامكو السعودية.

الحصول على زيادة الشركة السنوية حسب خطة الشركة وإجازة سنوية حسب خطة الشركة، بالإضافة إلى الأعياد الرسمية حسب تقويم العمل الخاص بالشركة والرعاية الصحية لك ولوالديك ولزوجتك وأبنائك.

إتاحة خيار المشاركة في خطة الادخار الخاصة بموظفي الشركة وإتاحة خيار المشاركة في برنامج تملّك البيوت الخاص بالشركة واستخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة.

واستخدام خدمات الطيران التابعة للشركة داخل المملكة ومواصلات مجانية باستخدام حافلات الشركة.

والاستفادة من العروض التجارية والتخفيضات المقدمة لموظفي الشركة على منتجات وخدمات عديدة داخل المملكة وحول العالم.

وسيتم التقديم للطلاب والطالبات من خلال الرابط التالي:

https://www.saudiaramco.com/ar/careers/saudi-applicants

وذلك اعتبارا من يوم الإثنين 1440/7/11هـ الموافق 2019/3/18 وحتى يوم الإثنين 1440/7/18هـ الموافق 2019/3/25.