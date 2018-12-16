وظائف شاغرة في تخصصي الملك فيصل

الرياض- الوئام:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر وظائف إدارية وطبية وهندسية شاغرة لجميع المؤهلات العلمية للعمل بفرعي المستشفى في الرياض وجدة. وقال ان الوظائف المتاحة بمسميات:

محاسب (الرياض).

ممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين (الرياض).

محلل معالجة المعاملات (الرياض).

تقني تخدير (الرياض، وجدة).

محلل تطبيقات (الرياض).- مهندس معماري ثاني (جدة).

محاسب مساعد (الرياض).

استشاري مساعد طب وجراحة العيون (الرياض).

استشاري مساعد التخدير (الرياض).

استشاري مساعد، طب الأورام (جدة).

استشاري مساعد الأنف والأذن والحنجرة (الرياض).

استشاري مساعد، الرعاية الحرجة للأطفال (جدة).

مساعد استشاري ,أمراض الدم /لأورام الاطفال (الرياض، وجدة).

استشاري مساعد، جراحة الأورام (جدة).

مساعد رئيس تمريض (الرياض).

استشاري مشارك، طب الوراثة (الرياض).

استشاري أنف واذن وحنجرة مشارك (الرياض).

مساعد ميكانيكي سيارات (الرياض).

محلل دعم معلوماتية الأعمال (الرياض).

اخصائي تقنية قلب واوعيه دموية (الرياض، وجدة).

مساعد رعاية (الرياض).

كبير الطهاة (الرياض).

كاتب (الرياض).

مهندس أجهزة طبية أول (الرياض).

مجهز اطعمة بارده (الرياض).

استشاري تخدير (الرياض، وجدة).

استشاري أورام (جدة).

استشاري كلى (الرياض، وجدة).

استشاري عيون (الرياض).

استشاري طوارئ أطفال (الرياض).

محلل تحليلات البيانات (الرياض).

كاتب حمية (الرياض).

عامل حمية (الرياض).

مدير , مركز الأورام (الرياض).

محلل الدخول ودليل البيانات (الرياض).

فني الحالات الطارئة (الرياض، وجدة).

أخصائي طب طواري (الرياض).

معاون بيئي (الرياض).

طبيب زميل (الرياض، وجدة).

مساعد خدمات الطعام (الرياض).

رئيس تمريض (الرياض).

مدير ادارة التصميم والتطوير (الرياض).

سكرتير أول (الرياض، وجدة).

عامل نظافة (الرياض).

ممارس مكافحة العدوى (الرياض).

مسؤول ابتكار المعلوماتية (الرياض).

محلل التكامل (الرياض).

مترجم طبي سريري (الرياض).

أخصائي مختبر تقني ثاني (الرياض).

مساعد مغسلة (الرياض، وجدة).

مستشار قانوني ثاني (الرياض).

مساعد صيانة (الرياض).

محلل اداري (الرياض).

مدير الإنشاءات والهندسة المدنية (الرياض).

مدير قسم خدمات النقل (الرياض).

مساعد المواد (الرياض).

أخصائي مختبر (الرياض، وجدة).

ناسخ طبي (الرياض، وجدة).

فني عظام (جدة).

مساعد رعاية مرضى (الرياض).

محلل شئون الموظفين (الرياض).

صيدلاني ثالث (الرياض).

اخصائي علاج طبيعي (جدة).

مشغل محطة أول (الرياض).

مشغل محطة ثاني (الرياض).

تقني ثان، تخطيط النوم (الرياض).

منسق منتجات ثاني (الرياض).

تقني الأمراض النفسية (الرياض).

منسق مراقبة الجودة (الرياض).

منسق جودة ونوعية (جدة).

محلل تقارير (الرياض).

مساعد أبحاث (الرياض).

فني أبحاث (الرياض).

أخصائي علاج تنفسي (الرياض، وجدة).

رجل أمن ثالث (الرياض).

كبير مهندسي أجهزة طبية (الرياض).

كبير علم النفس العصبي الإكلينيكي – قسم الأطفال (الرياض).

كبير اختصاصين سريري (الرياض).

كبير السائقين (الرياض).

كبير ميكانيكيين (الرياض).

كبير تقني الغازات الطبية (الرياض).

كبير التقنيين الطبيين (الرياض).

كبير فنيي وظائف الاعصاب (الرياض).

كبير محللي هندسه النظم (الرياض).

كبير أخصائيي التصوير الإشعاعي (الرياض).

كبير أخصائيي تصوير الأشعة الصوتية (الرياض).

مهندس موقع (كهربائي) (الرياض).

مهندس موقع (ميكانيكي) (الرياض).

طبيب متخصص (جدة).

ممرض أول (الرياض، وجدة).

ممرض ثالث (جدة).

مشرف وحدة علم الخلايا (الرياض).

مشرف قسم خدمات الطعام (الرياض).

مشرف قسم تمديدات الانابيب و الغازات الطبية (الرياض).

مساعد فني مختبر (الرياض).

أخصائي التصوير الإشعاعي (جدة).

أخصائي تصوير الإشعة الصوتي (الرياض).

كاتب جناح (الرياض).

مساعد مشغل معالجة مياه (الرياض).

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :

https://www.kfshrc.edu.sa/ar/Home/careers/vacancieslist