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بالفوز بنتيجة 3-2 أمس السبت

كاشيما الياباني يضرب موعداً مع ريال مدريد في مونديال الأندية

كاشيما الياباني يضرب موعداً مع ريال مدريد في مونديال الأندية
weam.co/560917
دبي- الوئام:

قلب فريق كاشيما انتلرز الياباني تأخره بهدف نظيف أمام نظيره ديبورتيفو غوادالاخارا المكسيكي إلى فوز 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما امس السبت، في الدور الثاني من منافسات كأس العالم لكرة القدم للأندية المقامة بالإمارات.

وأنهى غوادالاخارا الشوط الأول متقدماً بهدف سجله أنخيل زالديفا في الدقيقة الثالثة.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق كاشيما من تسجيل هدف التعادل عن طريق ريوتا ناجاكي في الدقيقة 49 ثم أضاف سيرجيو أنطونيو سولير الهدف الثاني لكاشيما في الدقيقة 70 من ركلة جزاء قبل أن يختتم هيروكي آبي أهداف كاشيما في الدقيقة 84 ثم سجل ليو سيلفا، لاعب كاشيما، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبهذا الفوز تأهل فريق كاشيما إلى الدور قبل النهائي حيث يواجه فريق ريال مدريد الأربعاء المقبل، فيما يلعب فريق كاشيما في مباراة تحديد المركز الخامس مع الخاسر من المباراة التي تجمع بين الترجي التونسي والعين الإماراتي في وقت لاحق.

يذكر أن هذه هي المواجهة الثالثة التي تجمع بين الأندية اليابانية مع أبطال كونكاكاف على مدار تاريخ هذه البطولة.

ونجحت الفرق اليابانية في فرض تفوقها في المباراتين الماضيتين عندما فاز جامبا أوساكا على باتوشكا المكسيكي 1-0 في 2008، وفي 2011 فاز كاشيوا ريسول على مونتيري المكسيك بركلات الترجيح.

يذكر أن هذه المشاركة هي الثانية لفريق كاشيما آنتلرز في البطولة، إذ كانت أول مشاركاته في 2016، فيما تعد هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها فريق غوادالاخارا.

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