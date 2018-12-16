6 ملايين طالب يخوضون اختبارات نصف العام بالمدارس المتوسطة والثانوية

الوئام - متابعات

بدأ طلاب وطالبات المدارس المتوسطة والثانوية، اليوم، اختبارات نصف العام الدراسي، في مختلف مناطق المملكة، ووفقًا لإحصائية صادرة عن وزارة التعليم، فإن المجموع الكلي للطلاب والطالبات في التعليم للعام الدراسي 1440هـ، يبلغ 5.986.414، منهم 3.043.875، طالبة، و2.937.844 طالبًا.

فيما استعدت وزارة التعليم لانطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول، وأنهت المدارس جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في المناطق كافة والمحافظات التابعة لها.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، أن فريق عمل من مشرفين ومشرفات، بمتابعة من مديري ومديرات الإدارات في تعليم تبوك، يقوم بالإشراف الميداني على أعمال الاستعداد وانطلاق الاختبارات منذ اليوم الأول لبدايتها، وتقديم كل الخدمات اللازمة للمدارس بالتعاون مع قادتها ومعلميها ومعلماتها، وفريق من المرشدين والمرشدات.

وأشار إلى أن إدارة التوجيه والإرشاد أعدت جملة من الإرشادات التوعوية لتوفير المناخ النفسي الملائم لأداء الطلاب الطالبات اختباراتهم، وتبصيرهم بطرق الاستذكار الجيد وعلاج المشكلات والصعوبات التي تعترضهم.

ومن جانبه، أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال بن مبارك اللهيبي، جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول فيما تم التأكيد على قادة المدارس (بنين ،بنات) بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لكافة أعمال الاختبارات ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام نور .

واشار اللهيبي إلى أنه سيتم متابعة سير الاختبارات من قبل مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومتابعتها اول بأول وفق خطة معدة والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.