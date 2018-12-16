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في الجولة الـ17

مشاهدة مباراة برايتون وتشيلسي بث مباشر اليوم 16-12-2018 الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة برايتون وتشيلسي بث مباشر اليوم 16-12-2018 الدوري الإنجليزي
weam.co/560943
الوئام - متابعات

يستضيف فريق برايتون، اليوم، فريق تشيلسي، في مباراة ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي، ويسعى تشيلسي إلى تحقيق الفوز على برايتون، اليوم، واستمرار مشوار الانتصارات، بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدفين في الجولة الماضية، للاقتراب خطوة من قمة الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة برايتون وتشيلسي بث مباشر اليوم 16-12-2018 الدوري الإنجليزي

أما فريق برايتون فيأمل في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم واستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة برايتون وتشيلسي بث مباشر اليوم 16-12-2018 الدوري الإنجليزي

يلتقي الفريقان على ملعب فالمر ستاديوم، في تمام الساعة 4:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة قناة Biensports 2 HD.

 

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