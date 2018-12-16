الوئام - متابعات

على ملعب سانت ماري، يلتقي اليوم، فريقا ساوثهامبتون وأرسنال، في لقاء يجمع بين أمنيات الفوز، والخوف من الغريم، في إطار مباريات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة ساوثهامبتون وأرسنال بث مباشر اليوم 16-12-2018 الدوري الإنجليزي

فريق المدفعجية يسعى لمواصلة انتصاراته والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة 23 في جميع المسابقات، للاقتراب خطوة من قمة الدوري الإنجليزي، لكنه يخشى في الوقت نفسه من مفاجآت ساوثهامبتون، الذي يلعب على أرضه وبين جمهوره.

مشاهدة مباراة ساوثهامبتون وأرسنال بث مباشر اليوم 16-12-2018 الدوري الإنجليزي

يحتل فريق ساوثهامبتون المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، لكنه يسعى جاهدا لخطف نقاط المباراة الثلاث، مستغلا عاملي الأرض والجمهور، وليحافظ على فرصته الأخيرة للبقاء في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ساوثهامبتون وأرسنال بث مباشر اليوم 16-12-2018 الدوري الإنجليزي

يلعب الفريقان اليوم، في الموعد ذاته المحدد لمباراة برايتون وتشيلسي، في تمام الساعة 4:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتقام مباراة ساوثهامبتون وأرسنال على ملعب سانت ماري، وتنقلا قناة Biensports 1 HD.