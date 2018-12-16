مدارس الطائف تقدم مشروبات وفطائر لكسر رهبة الاختبارات

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

دخل صباح اليوم (الأحد) أكثر من 120 ألف طالب وطالبة، بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميا، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1439/ 1440 هـ، وسط متابعة ميدانية من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي ومساعديه.

وحرصت العديد من المدارس على تهيئة الطلاب نفسيا وكسر حاجز الخوف والرهبة لديهم، من خلال تنفيذ برامج تهيئة قصيرة، تمثلت في توزيع المياه والعصائر والمشروبات الساخنة وقوالب الحلوى والفطائر عليهم، لتحفيزهم على تحقيق أفضل النتائج أثناء الاختبارات.