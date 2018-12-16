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خلال مؤتمر صحفي

الحرس الوطني: ندرس خطة لفتح مهرجان الجنادرية أيام العطل الرسمية

الحرس الوطني: ندرس خطة لفتح مهرجان الجنادرية أيام العطل الرسمية
weam.co/560980
الرياض - الوئام:

أعلن وزير الحرس الوطني، الأمير خالد بن عياف، انطلاق مهرجان الجنادرية الـ33 يوم الخميس المقبل، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -.

وقال الأمير خالد، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل مهرجان الجنادرية 33، إن “الجنادرية اسم جامع للوطن والحب لأصالتنا وعاداتنا وتقاليدنا وماضينا التليد وحاضرنا المجيد ومستقبلنا الزاهر”.

وأضاف: “ندرس خطة تهدف لفتح مهرجان الجنادرية أمام الزوار في بعض المواسم مثل اليوم الوطني، والأعياد، والعطل الرسمية”.

في السياق، رحب مبعوث الرئيس الإندونيسي لشؤون الشرق الأوسط علوي شهاب بالدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ليكون شيف شرف لمهرجان الجنادرية 33، قائلا: “هي أمنية أي بلد ونعتز بها كثيرا”.

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