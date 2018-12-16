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احتراما للدستور

الرئيس العراقي يتخلى عن جنسيته البريطانية

الرئيس العراقي يتخلى عن جنسيته البريطانية
weam.co/560988
متابعات - الوئام

تخلى برهم صالح، الرئيس العراقي، عن الجنسية البريطانية، التزاما منه بما جاء في الدستور العراقي.

وأعلن لقمان الفيلي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، أن الإجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية البريطانية استكملت.

وأضاف “الفيلي”، في بيان، أن “الرئيس يتقدم بوافر الشكر والتقدير للمملكة المتحدة التي منحته الجنسية أيام معارضته للنظام السابق”.

وأكد الفيلي أن تنازل الرئيس عن جنسيته جاء “التزاما منه بما جاء في الدستور العراقي، في المادة رقم 18 الفقرة الرابعة، والتي تنص على عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى مكتسبة، في حال تم انتخابهم أو تكليفهم بمهام سيادية في جمهورية العراق”.

وكان مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، فاز بسباق رئاسة جمهورية العراق، بعد حصوله على 219 صوتا مقابل 22 صوتا لمنافسه فؤاد حسين، وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، فوز صالح، بينما كان هناك 24 صوتا باطلا و7 أصوات فارغة”، خلال الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية العراقية.

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