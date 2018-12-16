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التحالف الدولي يدمر مركز قيادة لـ”داعش” في مسجد شرق سوريا

التحالف الدولي يدمر مركز قيادة لـ”داعش” في مسجد شرق سوريا
weam.co/560993
الوئام- متابعات

أعلن الجيش الأميركي، أن قوات التحالف الدولي في سوريا نجحت في تدمير مركز قيادة لتنظيم “داعش”، داخل مسجد هجين شرق سوريا.

وقال إن هذه العملية تم تنفيذها، أمس السبت، فيما تقوم قوات يقودها الأكراد بالقضاء على آخر المقاتلين المتطرفين في هذه البلدة القريبة من الحدود العراقية، مشيرا إلى أن 16 على الأقل من مقاتلي تنظيم داعش المسلحين، كانوا موجودين في مركز القيادة والمراقبة في المسجد الذي دمرته ضربة محكمة.

وأوضح بيان الجيش الأميركي، أن الموقع كان يستخدم لقيادة هجمات تستهدف شركاء التحالف، متهما التنظيم الإرهابي بالاستمرار في استخدام مواقع محمية لشن هجمات مع استهتار تام بالمباني وكذلك بأرواح الأبرياء.

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